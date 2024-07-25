Nothing Phone (2a) Plus получит SoC Dimensity 7350 Pro

Компания Nothing поделилась подробностями о смартфоне Nothing Phone (2a) Plus, официальный релиз которого состоится уже 31 июля. Итак, аппарат будет основан на новенькой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7350 Pro с тактовой частотой до 3,0 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC4 с максимальной частотой 1,3 ГГц. Новый процессор работает на 10% быстрее, чем процессор в Nothing Phone (2a). Также сообщается о 12 ГБ оперативной памяти.

Ранее был выпущен смартфон Nothing Phone (2a), который оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик, 4-нм платформой MediaTek Dimensity 7200 Pro с тактовой частотой до 2,8 ГГц, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки.
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