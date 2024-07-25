Nothing Phone (2a) Plus получит процессор Dimensity 7350 Pro

Nothing, судя по официальным данным из социальных сетей, выпустит смартфон Phone (2a) Plus уже 31 июля. И если верить данным от инсайдеров, смартфон Nothing Phone (2a) Plus будет оснащён процессором Dimensity 7350 Pro от компании MediaTek с тактовой частотой до 3 ГГц. Более того, компания Nothing обещает, что благодаря этому смартфон с индексом Plus в названии будет на 10% мощнее, чем Phone (2a). Кроме того, графический процессор в этом смартфоне работает на 30% быстрее по сравнению с Dimensity 7200 Pro в Phone (2a), что позволит лучше справляться с графикой в играх и приложениях разного рода.

И, что самое интересное, компания Nothing также заявляет, что процессор Dimensity 7350 Pro является мировым эксклюзивом для конкретно этого смартфона, так как он первым в мире получит данный процессор. Впрочем, ранее компания уже привлекала внимание фанатов подобными обещаниями, но потом оказывалось, что никакой эксклюзивности нет и этот процессор доступен многим другим производителям. При этом смартфон Nothing Phone (2a) Plus также получит до 12 ГБ оперативной памяти и будет поддерживать 8 ГБ оперативной памяти с функцией разгона, хотя пока что не совсем ясно что это значит. Стоит понимать, что гаджет за счёт всех эти апгрейдов станет заметно дороже, а именно доступность смартфонов компании делала их настолько привлекавтельными. Без доступной цены никто покупать данные смартфоны просто не станет — у них море конкурентов по всему миру, которые имеют даже больший набор преимуществ.
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