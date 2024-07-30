Nothing Phone (2a) Plus представят уже завтра

И хотя на официальном изображении устройство продемонстрировано в серебристом цвете, инсайдеры уверены, что на презентации будут представлены и другие цветовые оттенки. Кроме того, компания Nothing не только поделилась изображением тыльной панели нового устройства, но и подтвердила информацию о характеристиках камеры нового гаджета. Например, Nothing Phone (2a) Plus будет оснащен тройной системой камер по 50 Мп — фронтальной камерой, основной камерой и ультраширокоугольной. Впрочем, обновление камеры — не единственная ключевая особенность нового смартфона, так как ещё это будет первое устройство, оснащённое новым процессором Dimensity 7350 Pro от MediaTek. Но пока что это только предположения и ничего более — все детали будут завтра.