Nothing Phone (2a) Plus представят уже завтра

Совсем недавно появились данные о том, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus будет представлен 31 июля, и накануне мероприятия с анонсом появилось множество различных слухов, которые во многом описывают возможности будущего гаджета, которые позволят ему выделяться на фоне конкурентов. И чтобы не потакать распространению слухов на просторах интернета, компания решила слегка приоткрыть завесу тайны и поведать о некоторых особенностях новинки в своих социальных сетях. Например, производитель выпустил изображение, на котором видно, что дизайн элемента Glyph на верхней части тыльной панели был заимствован у Nothing Phone (2a), плюс на изображении можно заметить систему камер, которая почти не изменилась.

И хотя на официальном изображении устройство продемонстрировано в серебристом цвете, инсайдеры уверены, что на презентации будут представлены и другие цветовые оттенки. Кроме того, компания Nothing не только поделилась изображением тыльной панели нового устройства, но и подтвердила информацию о характеристиках камеры нового гаджета. Например, Nothing Phone (2a) Plus будет оснащен тройной системой камер по 50 Мп — фронтальной камерой, основной камерой и ультраширокоугольной. Впрочем, обновление камеры — не единственная ключевая особенность нового смартфона, так как ещё это будет первое устройство, оснащённое новым процессором Dimensity 7350 Pro от MediaTek. Но пока что это только предположения и ничего более — все детали будут завтра.