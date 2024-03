Nothing Phone 2a официально представлен

Сегодня был официально представлен смартфон Nothing Phone 2a, который на деле оказался ровно тем, что и обещали инсайдеры. Например, основным элементом дизайна здесь является двойная камера, размещенная прямо внутри NFC-модуля. Кроме того, как и было показано ранее на слитых рендерах, задняя панель получила обтекаемость по краю в 90 градусов, что, по заявлению компании, повышает устойчивость к падениям. Конечно, дизайнерский элемент в виде полос подсветки Glyph в Nothing Phone 2a тоже представлен, так как это одна из тех фишек, из-за которой компания в целом стала известной, и хотя он не такой яркий, как на предыдущих устройствах бренда, три световых элемента предоставляют 26 индивидуально адресуемых зон.

Вы сможете использовать эти три света для приложений Glyph Timer, уведомлений, Glyph Torch и Glyph Progress. При этом Nothing Phone 2a использует процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro — в компании Nothing утверждают, что компания тесно сотрудничала с MediaTek, чтобы убедиться, что он оптимизирован для их смартфона, хотя, судя по характеристикам, это тот же процессор, который используется в десятке других смартфонов по всему миру. Он использует техпроцесс 4 нм от TSMC и имеет максимальную частоту до 2,8 ГГц при довольно неплохой производительности. Смартфон также поставляется с крупным 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 1300 нит и переменной частотой обновления от 30 до 120 Гц. И, безусловно, новинка работает на Nothing OS 2.5 на основе Android 14 с тремя годами обновлений ОС.