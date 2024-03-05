Nothing Phone 2a официально представлен

Вы сможете использовать эти три света для приложений Glyph Timer, уведомлений, Glyph Torch и Glyph Progress. При этом Nothing Phone 2a использует процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro — в компании Nothing утверждают, что компания тесно сотрудничала с MediaTek, чтобы убедиться, что он оптимизирован для их смартфона, хотя, судя по характеристикам, это тот же процессор, который используется в десятке других смартфонов по всему миру. Он использует техпроцесс 4 нм от TSMC и имеет максимальную частоту до 2,8 ГГц при довольно неплохой производительности. Смартфон также поставляется с крупным 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с 10-битной глубиной цвета, пиковой яркостью 1300 нит и переменной частотой обновления от 30 до 120 Гц. И, безусловно, новинка работает на Nothing OS 2.5 на основе Android 14 с тремя годами обновлений ОС.