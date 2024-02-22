Nothing Phone 2a отправится в релиз совсем скоро

Сегодня инсайдеры сообщили, что новый флагманский смартфон Nothing Phone 2a совсем скоро будет официально представлен — и многие пользователи на самом деле очень рады этому, потому что смартфон предоставит приличную производительность за вполне разумные деньги. А пользователи такое обычно очень любят. Стоит напомнить, что в прошлом году было озвучено очень множество слухов об этом устройстве — некоторые инсайдеры даже утверждали, что производитель даже откажется от основной фишки в виде дизайна с подсветкой тыльной панели, потому что данная технология, якобы, не очень понравилась пользователям, хотя на деле многие ради этой фишки его и покупали.

К счастью, вчера в сети появились изображения с дизайном нового смартфона в чёрном и белом цветах, они выглядят очень интересно и при этом пользователь всё равно получает подсветку и фирменные фишки, которые можно будет настраивать на усмотрение владельца. Так что в плане дизайна смартфон скучным точно не стал — это уже не может не радовать. Кроме того, благодаря многочисленным сливам пользователи понимают, что характеристики Nothing Phone 2a в целом не могут удивить, но и разочаровать они тоже не в состоянии. Да, данный смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 7200 Pro, у него будет сразу две камеры на 50 мегапикселей на задней панели, достаточно ёмкий аккумулятор, Android 14 и достаточно гибкая кастомизация подсветки тыльной панели. Больше деталей производитель обещает поведать в ближайшем будущем.