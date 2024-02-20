Nothing Phone 2a показали на первых рендерах

Сегодня в сети появились первые рендеры нового смартфона Nothing Phone 2a, которые раскрывают дизайн гаджета и демонстрируют пользователям основные преимущества новинки, на которые стоит обратить внимание. На рендерах смартфон представлен в чёрном цвете с фирменным дизайном Nothing и некоторыми намеками на Glyph Lighting. Стоит также напомнить, что ранее утечки рендеров демонстрировали этот же смартфон, но в белом цвете, так что можно смело предположить, что смартфон поступит в продажу сразу в двух цветовых оттенках. Также инсайдеры заявляют, что смартфон Nothing Phone 2a получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, а на задней панели расположена довольно интересная система камер.

Здесь установлен 50-мегапиксельный основной сенсор S5KG9 от Samsung и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор JN1, а за селфи отвечает 32-мегапиксельная камера на фронтальной панели. Устройство будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7200 Pro с аккумулятором на 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 45 Вт. И, естественно, смартфон будет поставляться с предустановленной Android 14. Судя по данным от инсайдеров, смартфон Nothing Phone 2a должен быть представлен позже в этом месяце на выставке Mobile World Congress в Барселоне, но пока что это только предположения и на самом деле никто точно сказать ничего не может. Будем надеяться, что производитель всё же покажет смартфон и он будет настолько же достойным, как и две предыдущие модели.
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