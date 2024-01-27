Nothing Phone (2a) получит 45-Вт зарядку

В базе данных регулятора TUV обнаружились сведения о смартфоне Nothing Phone (2a), который еще не был представлен официально. Агентство подтвердило наличие поддержки проводной зарядки мощностью 45 Вт. Также появление в базе TUV может говорить о скором релизе смартфоне.

Ранее смартфону приписывали наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP4, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL GN9 формата 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (сверхширик на датчике JN1 размера 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм, селфи-камеры на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10), 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2412:1084 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, а также черной и белой расцветок.
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