Nothing Phone 2a получит новый процессор от MediaTek

Известный достоверными утечками инсайдер Onleaks поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Nothing Phone (2a), официальный релиз которого ожидается 5 марта. Итак, самое интересное, это аппаратная основа грядущей новинки. Утверждается, что здесь пользователей ждет новая однокристальная система MediaTek Dimensity 7200 Pro, которая демонстрирует производительность в бенчмарке AnTuTu в 742 тысячи баллов.

Также смартфон получит до 12 ГБ оперативной памяти, корпус с плоскими боковыми гранями, экран с узкими рамками и новый дизайн тыльной камеры. Ранее сообщалось, что Nothing Phone (2a) выйдет в Европе в черной и белой расцветках по цене в 350 евро за базовую версию.