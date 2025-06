Nothing Phone (3) не получит флагманский процессор

Недавно компания Nothing объявила, что Nothing Phone (3) станет её первым по-настоящему флагманским смартфоном. Сегодня производитель объявил, что новинка будет основана на 4-нанометрвоой однокристальной Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. То есть, формально это не флагманский чип, как Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400. И если Nothing Phone (3) будет стоить ожидаемые 800 долларов, то у пользователей снова появятся вопросы. Как, например, в истории с использованием старой памяти LPDDR4x и UFS 2.2 в модели Nothing Phone (3a). Напомним, официальная презентация Nothing Phone (3) состоится 1 июля.