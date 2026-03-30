Nothing Phone (4a) Pro хорошо продается

Глава компании Nothing Карл Пэй сообщает, что новенький смартфон Phone (4a) Pro продаётся гораздо лучше целевых показателей. Точные цифры, разумеется, указаны не были. Любопытно, что продажи стартовали только пару дней назад, а значит, компания может оперировать лишь количеством не самых конвертируемых в реальные продажи предзаказов. Всё это происходит на фоне холодно принятого "флагмана" Phone (3) и недавних скандалов с Phone (3a).

Напомним, что Northing Phone (4a) Pro оснащается пиксельным дисплеем Glyph Matrix, как в Phone (3), 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ОЗУ LPDDR5X, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископ) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5080 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.