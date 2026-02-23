Nothing Phone (4a) показали на пресс-рендере

Компания Nothing опубликовала официальное изображение смартфона Nothing Phone (4a), который будет представлен уже 5 марта вместе со старшей моделью Phone (4a) Pro. Отметим фирменную полупрозрачную заднюю крышку в белой расцветке, вертикально ориентированный блок основной камеры с тремя модулями, измененную светодиодную подсветку Glyph Bar в правом верхнем углу и дополнительную физическую кнопку.

По данным сетевых источников, Nothing Phone (4a) получит 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,7 ГГц и графикой Adreno 810, 50-Мп тыльную камеру, 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1.5К и частотой обновления 120 Гц, а также поддержку 50-Вт быстрой проводной зарядки.