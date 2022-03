Nothing Phone получит 120-Гц AMOLED-экран

Несколько дней назад один из сооснователей компании OnePlus анонсировал свой новый продукт – смартфон с прозрачной задней крышкой Nothing Phone. На презентации характеристики новинки не приводились, но сегодня инсайдеры раскрыли некоторые подробности об этом флагмане. Итак, аппарат получит AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенную основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизации, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Series (Snapdragon 8 Gen 1 или еще не представленная Snapdragon 8 Gen 1 Plus), поддержку беспроводной зарядки, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную прошивку Nothing OS на основе Android 12 с гарантированными обновлениями вплоть до Android 15.