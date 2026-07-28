Nothing опровергла слухи о закрытии подразделений

Ранее сообщалось, что Nothing якобы увольняет 40% персонала, включая сокращение 50% сотрудников исследовательского подразделения в Китае и от 30% до 40% работников в Лондоне. Он также опроверг данные о продажах Nothing Phone (4b). Согласно первоначальной публикации, смартфон разошёлся тиражом всего 20 тысяч экземпляров с момента выхода в начале месяца. В ответ представитель Nothing заявил, что только за первый день продаж было реализовано 29537 устройств, что стало рекордным результатом для данного ценового сегмента. Кроме того, Евангелидис призвал СМИ придерживаться принципов точности и профессиональной журналистики, а не распространять неподтверждённую информацию на своих платформах. Впрочем, его ответу поверили не все.