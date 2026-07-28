Nothing опровергла слухи о закрытии подразделений

На прошлой неделе в сети появился материал, в котором утверждалось, что Nothing собирается уйти как минимум с двенадцати мировых рынков, повторив путь OnePlus. Однако сооснователь Nothing Акис Евангелидис публично опроверг эту информацию, назвав публикацию «фейковой». По его словам, компания проводит внутреннюю реорганизацию, чтобы подготовиться к следующему этапу развития. В рамках изменений создаются отдельные бизнес-подразделения, а управление отдельными странами объединяется в региональные центры, что должно повысить эффективность работы. Евангелидис признал, что реструктуризация действительно затронула часть сотрудников, однако подчеркнул, что масштабы сокращений сильно преувеличены.

Ранее сообщалось, что Nothing якобы увольняет 40% персонала, включая сокращение 50% сотрудников исследовательского подразделения в Китае и от 30% до 40% работников в Лондоне. Он также опроверг данные о продажах Nothing Phone (4b). Согласно первоначальной публикации, смартфон разошёлся тиражом всего 20 тысяч экземпляров с момента выхода в начале месяца. В ответ представитель Nothing заявил, что только за первый день продаж было реализовано 29537 устройств, что стало рекордным результатом для данного ценового сегмента. Кроме того, Евангелидис призвал СМИ придерживаться принципов точности и профессиональной журналистики, а не распространять неподтверждённую информацию на своих платформах. Впрочем, его ответу поверили не все.
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