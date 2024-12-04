Nothing представила интерактивные виджеты со Змейкой

Сегодня компания Nothing, известная выпуском весьма экстравагантных смартфонов, представила свежее Android-приложение под названием Nothing Community Widgets, которое предлагает виджеты для главного экрана, созданные совместно с пользователями. И первым представленным виджетом в данной системе стала переработанная версия игры «Змейка» — самой популярной из трёх игр, предустановленных на Nokia 6110. И хотя в оригинальной игре управлять змейкой нужно было при помощи кнопок, так как телефоны тогда не имели сенсорных экранов, в версии от Nothing управление змейкой осуществляется с помощью свайпов по экрану, а двойное касание ставит игру на паузу. Сам игровой процесс остался прежним — игрок зарабатывает очки, съедая красные точки, при этом избегая столкновений с собственным хвостом, который становится всё длиннее.

Идея нового виджета появилась благодаря художнику, который ранее в этом году создал и поделился коллекцией из 10 концептов возможных виджетов для Nothing OS. Его работа привлекла внимание компании, и команда Nothing совместно с разработчиком из сообщества создала этот виджет. При этом в будущем вариантов таких виджетов будет гораздо больше, они будут более разнообразными и практичными. Это пока что просто демонстрация потенциальных возможностей виджетов — в сообществе есть масса идей по этому поводу, вопрос только в том, захочет ли компания это всё реализовать. Подождём следующего крупного релиза и тогда можно будет говорить.
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