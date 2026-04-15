Nothing представила приложение Warp для всех платформ

Сегодня компания Nothing представила приложение Warp, которые пытается решить проблему передачи файлов и текста между разными устройствами. Warp представляет собой связку Android-приложения и браузерного расширения. Это значит, что он будет полезен только тем, кто использует браузер на базе Chrome с поддержкой расширений, зато благодаря этому работает на macOS, Windows и Linux, делая его более универсальным решением по сравнению с AirDrop. На стороне смартфона при попытке поделиться файлом в меню Quick Share появляется опция отправки через Warp, и это работает с любыми Android-устройствами, а не только с Nothing. Можно передавать изображения, видео, документы, а также текст и ссылки. На компьютере доступна отправка выделенного текста прямо в буфер обмена телефона, пересылка изображений через правый клик или загрузка файлов с устройства.

Правда, если веб-приложение перехватывает контекстное меню, функция ломается — например, в Google Docs появляется собственное меню, и Warp там недоступен. При этом новый софт поддерживает сразу несколько устройств, поэтому можно без проблем перекидывать файлы между несколькими смартфонами и компьютерами, причём принимающее устройство может быть даже выключено в момент отправки. Однако важно понимать, что Warp не передаёт файлы напрямую между устройствами. Вместо этого он загружает их на сервер, а затем предлагает скачать на другом устройстве. Для небольших файлов это быстро и удобно, но для крупных, вроде видео, такой способ не слишком эффективен.
HONOR X8d оценили в 22 тысячи рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X8d, который основан на 6-нанометровом процессоре…
Смартфон POCO C85x 5G оценен в 120 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO C85x 5G, которая основана на 6-на…
Apple уже разрабатывает Phone 18e…
Произошла весьма интересная ситуация — смартфон iPhone 17e, который недавно только анонсировали, ещё не п…
Honor 600 Lite уже поступил в продажу…
Серия смартфонов Honor 500 вышла в Китае всего три месяца назад и до сих пор не появилась на мировом рынк…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y05 с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y05, которая основан на 12-нанометровом проце…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент…
HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюдж…
Представлен смартфон Bigme Hibreak Plus с 52-Гц экраном …
Компания Bigme объявила о выходе смартфона Hibreak Plus, главной особенностью которого является дисплей E…
OnePlus 15T сравнили с Samsung Galaxy S26 Ultra…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное изображение смартфонов OnePlus 15T и Samsung…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
