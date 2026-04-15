Nothing представила приложение Warp для всех платформ

Сегодня компания Nothing представила приложение Warp, которые пытается решить проблему передачи файлов и текста между разными устройствами. Warp представляет собой связку Android-приложения и браузерного расширения. Это значит, что он будет полезен только тем, кто использует браузер на базе Chrome с поддержкой расширений, зато благодаря этому работает на macOS, Windows и Linux, делая его более универсальным решением по сравнению с AirDrop. На стороне смартфона при попытке поделиться файлом в меню Quick Share появляется опция отправки через Warp, и это работает с любыми Android-устройствами, а не только с Nothing. Можно передавать изображения, видео, документы, а также текст и ссылки. На компьютере доступна отправка выделенного текста прямо в буфер обмена телефона, пересылка изображений через правый клик или загрузка файлов с устройства.

Правда, если веб-приложение перехватывает контекстное меню, функция ломается — например, в Google Docs появляется собственное меню, и Warp там недоступен. При этом новый софт поддерживает сразу несколько устройств, поэтому можно без проблем перекидывать файлы между несколькими смартфонами и компьютерами, причём принимающее устройство может быть даже выключено в момент отправки. Однако важно понимать, что Warp не передаёт файлы напрямую между устройствами. Вместо этого он загружает их на сервер, а затем предлагает скачать на другом устройстве. Для небольших файлов это быстро и удобно, но для крупных, вроде видео, такой способ не слишком эффективен.