Nothing раскрыла дизайн смартфона Phone (3a)

Компания Nothing опубликовала качественные изображения смартфона серии Nothing Phone (3a), полностью рассекретив её дизайн. Отметим фирменные светодиоды Glyph Interface, прозрачную тыльную панель и перископический модуль в составе основной камеры (намек, что перед нами старшая модель (3a) Pro), заключенной в алюминиевое кольцо. Официальный релиз смартфонов состоится уже 4 марта.

Что до технических параметров, обе модели получат 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и ОС Android 15 с фирменной оболочкой NothingOS. Отличаться смартфоны будут основной камерой. В базовой модели ожидаются модули разрешением 50 Мп, 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим приближением) и 8 Мп (сверхширик), а в старшей – перископ с 3-кратным зумом.

Представлен телефон Nokia 105 4G 2nd Edition…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями Nokia 105 4G 2nd Edition и 110 4G 2nd Edi…
OnePlus Ace 5 показали на пресс-рендере…
Китайские источники опубликовали официальный рендер флагманского смартфона OnePlus Ace 5, презентация кот…
Android Auto перезагружает смартфоны…
Пользователи Android Auto сталкиваются с проблемами беспроводного подключения смартфона к автомобилю посл…
OnePlus Ace 5 и 5 Pro засветились на фото …
В сети появились живые фотографии смартфонов серии OnePlus Ace 5, а также снимок рекламного буклета. Посл…
Oppo представила смартфон A5 Pro…
Сегодня смартфон Oppo A5 Pro, слухи о котором ходили с прошлого месяца, был официально анонсирован — он о…
Redmi K80 Ultra может получить батарею на 7500 мАч…
Известный своей осведомлённостью информатор Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о т…
iPhone 16e оценили в 78 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры уже начали принимать предзаказы на новенький iPhone 16e. Например, в «М.Видео-Эль…
Huawei Pura 80 Ultra получит китайский дюймовый сенсор…
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камерах флагманских смартфонов Huawei…
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor