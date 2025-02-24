Nothing раскрыла дизайн смартфона Phone (3a)

Компания Nothing опубликовала качественные изображения смартфона серии Nothing Phone (3a), полностью рассекретив её дизайн. Отметим фирменные светодиоды Glyph Interface, прозрачную тыльную панель и перископический модуль в составе основной камеры (намек, что перед нами старшая модель (3a) Pro), заключенной в алюминиевое кольцо. Официальный релиз смартфонов состоится уже 4 марта.

Что до технических параметров, обе модели получат 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и ОС Android 15 с фирменной оболочкой NothingOS. Отличаться смартфоны будут основной камерой. В базовой модели ожидаются модули разрешением 50 Мп, 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим приближением) и 8 Мп (сверхширик), а в старшей – перископ с 3-кратным зумом.