Nothing выделила CMF в отдельный бренд

Сегодня компания Nothing объявила о планах выделить свой суббренд CMF, специализирующийся на доступных смартфонах, наушниках и носимых устройствах, в отдельную дочернюю компанию с базой в Индии. Основатель и генеральный директор Карл Пей сообщил об этом в социальных сетях, отметив, что намерен превратить CMF в «первый по-настоящему глобальный индийский бренд потребительской электроники». Для этого Nothing создаёт совместное предприятие с местным производителем Optiemus и планирует инвестировать более 100 миллионов долларов, обеспечив как минимум 1800 рабочих мест в течение ближайших трёх лет. У компании есть ресурсы для таких вложений — недавно Nothing привлекла 200 миллионов долларов, в результате чего её стоимость оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Объявление совпало с активной фазой подготовки CMF к новому запуску — уже 29 сентября бренд представит свои первые полноразмерные наушники. Как и другие устройства CMF, новинка будет доступной по цене. Для сравнения, флагманский смартфон Phone 2 Pro сейчас предлагается в США по бета-программе за 279 долларов, а смарт-часы и наушники бренда стоят менее 100 долларов. Другое дело, что длительное время пользователи брали устройства этого бренда только из-за громкого названия Nothing, но если компании разделятся, то есть огромная вероятность, что CMF в итоге станет очередным малоизвестным брендом, работающим локально для рынка Индии. Это немного не то, чего ожидали фанаты.
