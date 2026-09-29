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Nothing выпустила наушники Headphone (1) Pro

Компания Nothing расширила линейку полноразмерных аудиоустройств новой моделью Headphone (1) Pro, которая стала преемницей прошлогодних наушников. Главное изменение коснулось акустической системы — Headphone (1) Pro оснащены басовым излучателем диаметром 40 мм, прецизионным динамическим излучателем размером 13х8 мм и твердотельным высокочастотным излучателем xMEMS размером 3,2х6,0х1,15 мм. Наушники поддерживают Hi-Res Audio, а LDAC обеспечивает беспроводную передачу звука с параметрами до 24 бит/96 кГц. При подключении через USB Type-C поддерживается передача цифрового звука без потерь с параметрами до 24 бит/192 кГц, а 3,5-мм разъём позволяет передавать аналоговый сигнал до 24 бит/96 кГц.

Для гибридного активного шумоподавления Nothing установила десять микрофонов. Система обеспечивает адаптивное шумоподавление в реальном времени с эффективностью до 46 дБ. Ещё четыре микрофона используются для телефонных разговоров, а обработка на основе DNN помогает снижать влияние ветра и фонового шума. Наушники оснащены Bluetooth 6.1 с поддержкой AAC, SBC, LDAC и LC3, а также функциями Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, одновременного подключения к двум устройствам, режимом с низкой задержкой и определением положения наушников в ушах. Также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP52, а для управления устройством используются физические элементы — ролик, переключатель и кнопка. Стоимость при этом составляет 400 долларов.
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