Nothing выпустила наушники Headphone (1) Pro

Для гибридного активного шумоподавления Nothing установила десять микрофонов. Система обеспечивает адаптивное шумоподавление в реальном времени с эффективностью до 46 дБ. Ещё четыре микрофона используются для телефонных разговоров, а обработка на основе DNN помогает снижать влияние ветра и фонового шума. Наушники оснащены Bluetooth 6.1 с поддержкой AAC, SBC, LDAC и LC3, а также функциями Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, одновременного подключения к двум устройствам, режимом с низкой задержкой и определением положения наушников в ушах. Также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP52, а для управления устройством используются физические элементы — ролик, переключатель и кнопка. Стоимость при этом составляет 400 долларов.