Ноутбук ADATA XPG Xenia 15G получил Core i7-13700H

Компания ADATA пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью XPG Xenia 15G, которая среди прочего получила аккумулятор на 53,35 Втч и комплектную 230-Вт зарядку. Новинку также оснастили 14-ядерным чипом Intel Core i7-13700H с тактовой частотой до 5,0 ГГц, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 300 кд/м2 и 72% охватом цветовой палитры NTSC, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, SSD ADATA Legend 850 PCIe 4.0 на 1 ТБ, клавиатурой с подсветкой RGB и видеокартами GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти GDDR6 и TDP 140 Вт. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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