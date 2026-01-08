Ноутбук AORUS MASTER 16 представлен на CES 2026

GIGABYTE представляет обновлённый интерфейс GiMATE и новое поколение игровых ноутбуков с поддержкой алгоритмов ИИ в рамках расширенной концепции ИИ-ПК на CES 2026. AORUS MASTER 16 — флагманская модель GIGABYTE на базе CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D и GPU до уровня NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 в ультратонком корпусе толщиной 19 мм — на 17% тоньше, чем раньше. GPU серии GeForce RTX 50 для ноутбуков на базе архитектуры NVIDIA Blackwell открывают широкие перспективы для геймеров и создателей контента. Мощный потенциал ИИ в серии RTX 50 дарит новые возможности и более высокий уровень визуального качества. Технология NVIDIA DLSS 4 кратно повышает производительность, генерация изображений становится молниеносной, а платформа NVIDIA Studio раскрывает весь творческий потенциал. Реализованная в модели AORUS MASTER 16 система охлаждения WINDFORCE Infinity EX на базе испарительной камеры и асимметричного вентилятора Frost Fan является настоящим прорывом в области проектирования систем охлаждения.

Нацеленная на создателей контента и мобильных пользователей модель ноутбука GIGABYTE AERO X16 оснащена процессорами серии AMD Ryzen™ AI 400, которые обеспечивают еще более высокую скорость отклика, энергоэффективность и мощное ускорение благодаря алгоритмам ИИ.