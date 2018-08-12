Ноутбук ASUS E406MA оценен в 400 долларов

Сетевые источники сообщили о том, что компания Asus начала продажи недорогого ноутбука E406MА, который не получил официальной презентации. Аппарат доступен для покупки в Канаде по цене 400 долларов за почти максимальную конфигурацию. Новинка характеризуется платформой Intel Gemini Lake (процессоры Celeron N4000 с частотой 1,1-2,6 ГГц, Celeron N4100 с 1,1-2,4 ГГц или Pentium Silver N5000 с 1,1-2,7 ГГц), 2 или 4 ГБ оперативной памяти, 32, 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC, 14 дюймовым TN или IPS- дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей или Full HD, портами USB 3.1 Type-A, видеовыходом HDMI 1.4, аккумулятором на 56 Втч, а также операционными системами Windows 10 S или Windows 10 Home. Размеры лэптопа равны 326,4:226,5:15,8-17,6 мм при массе в 1,3 кг.