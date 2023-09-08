Ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED на Core i7-1365U вышел в Европе

Компания ASUS дала старт европейским продажам ноутбука ExpertBook B9 OLED, основанного на 10-ядерном чипе Intel Core i7-1365U с максимальной частотой 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется корпусом из магниево-литиевого сплава толщиной 1,57 см и массой 990 граммов, 14-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 пикселей и яркостью 400 нит, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 2 ТБ, батареей ёмкостью 63 Втч, поддержкой 65 Вт зарядки, предустановленной ОС Windows 11 Pro, интерфейсами Thunderbolt 4 (USB-C), micro HDMI, HDMI 2.1 и USB-A (10 Гбит/с), 3,5-мм аудиогнездом, комплектным адаптером micro-HDMI/Gigabit Ethernet, поддержкой Wi-Fi 6E м Bluetooth 5.3, а также модулем NFC в трекпаде. Цена ноутбука составляет 2500 евро.