Ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED весит 990 грамм

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B9 OLED, которая весит всего 990 грамм. Новинка характеризуется 14-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, чипами Intel Core тринадцатого поколения вплоть до мощнейших Intel Core i7 vPro, до 64 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x, корпусом из магниево-литиевого сплава, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, сертификацией Intel Evo, временем автономной работы до 11 часов, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB 3.2 Type-A, 3,5-мм аудиогнездом для наушников или внешнего микрофона, а также возможностью подключения трех мониторов в разрешении 4K. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.