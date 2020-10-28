Ноутбук ASUS ExpertBook P2451 оценен от $1000

Компания ASUS представила ноутбук ExpertBook P2451, который относится к бизнес-сегменту. Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем (разрешение и характеристики панели подбираются пользователем), чипами Intel от Core i3-10110U до Core i7-10610U, батареей ёмкостью 48 Втч, до 16 ГБ съемной оперативной памяти, съемным жестким диском до 2 ТБ, SSD-накопителем до 1 ТБ, опциональным графическим адаптером GeForce MX 110, корпусом массой 1,55 кг, толщиной 20 мм, трекпоинтом SensePoint, алюминиевым корпусом, защитой EAR HDD, усиленными разъёмами, защитой по стандарту MIL-STD 810G, модулем TPM 2.0, шторкой для web-камеры, дактилоскопическим сенсором, полноценным интерфейсом RJ45, VGA, портом USB 2.0, двумя USB 3.2, USB-C 3.2, HDMI и слотом для microSD. Цена на ноутбук стартует от 1000 долларов.

Комментарии и отзывы ASUS ExpertBook P2451
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