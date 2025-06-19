Ноутбук ASUS ProArt P16 на Ryzen AI 9 HX 370 оценен в $2500

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ProArt P16 (H7606), который основан на 12-ядерном 24-поточном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5.1 ГГц и AI NPU с производительностью до 50 TOPS. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 8 ГБ GDDR7 VRAM с системным TDP 125 Вт, 32 или 64 ГБ LPDDR5X ОЗУ, накопителем NVMe PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, 16-дюймовым OLED Touchscreen-экраном с разрешением 3840:2400 точек, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 500 нит, сертификацией PANTONE Validated и TÜV Rheinland, а также опциональной поддержкой фирменных стилусов, алюминиевым корпусом массой 1.85 кг, аккумулятором ёмкостью 90 Втч и комплектным 200-Вт адаптером питания. Цена на ноутбук стартует от 2500 долларов на дебютном американском рынке.

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