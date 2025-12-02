Ноутбук ASUS ProArt P16 с RTX 5090 Laptop появился в продаже

Компания ASUS выпустила в продажу топовую версию ноутбука ProArt P16, которая основана на 12-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370. Новинка также может похвастаться мощнейшим графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ памяти, 64 ГБ оперативной памяти, двумя твердотельными накопителями вместимостью по 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 точек и частотой обновления 120 Гц, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB4, аккумулятором ёмкостью 90 Втч, зарядным устройством мощностью 200 Вт, а также корпусом толщиной 17 мм и массой 1,95 кг. Цена этой конфигурации составляет 4000 долларов.