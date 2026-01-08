Представлен ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11), который базируется на новых чипах Intel Core Ultra 9 Series 3. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070, соответствием требованиям ПК Copilot+ для работы с задачами ИИ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3,2K, 100% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, P3 и sRGB, пиковой яркостью 1600 нит, шестиканальной акустикой с поддержкой Dolby Atmos, панелью ForcePad, комплектным пером Yoga Pen Gen 2 для рисования, интерфейсами USB-A со скоростью до 10 Гбит/с и Thunderbolt 4, новым двухцветным корпусом и клавиатурой Yoga с ходом клавиш 1,5 мм. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.