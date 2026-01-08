Ноутбук Acer Aspire 16 AI получил CPU Core Ultra 9 386H

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделями Aspire 14 AI и Aspire 16 AI, которые основаны на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 386H и поддерживают спецификации компьютеров Copilot+.

Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, SSD M.2 NVMe вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и 45% покрытием цветовой гаммы NTSC, версией с сенсорным OLED-дисплеем, 1080p ИК-камерой с физической шторкой, тремя микрофонамии, стереодинамиками с поддержкой DTS, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A, разъемом HDMI 2.1, аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, АКБ ёмкостью 65 Втч, а также корпусами массой 1,25 кг и 1,52 кг соответственно.