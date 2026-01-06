Представлены ноутбуки Samsung Galaxy Book6

Компания Samsung объявила о выпуске ноутбуков Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro и Galaxy Book6, которые основаны на новых 1,8-нанометровых чипах Intel Core Ultra Series 3 с нейронным процессором (до 50 TOPS производительности).

Новинки также характеризуются дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 или RTX 5060 (в Ultra-модели), системой охлаждения с испарительной камерой в старших моделях, двухканальным вентилятором и радиатором, батареями с автономностью до 30 часов воспроизведения видео, сенсорными Dynamic AMOLED 2X-экранами с пиковой яркостью HDR до 1000 нит и SDR до 500 нит, адаптивной кадровой частотой от 30 до 120 Гц, до шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos и корпусом толщиной от 11,9 до 15,4 мм. Остальные подробности и цены будут объявлены ближе к началу продаж, запланированному на конец января.