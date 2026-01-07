Представлены обновленные ноутбуки ASUS Vivobook S14 и S16

Компания ASUS объявила о выпуске нового поколения ноутбуков Vivobook S14 и Vivobook S16, которые основаны на новеньких чипах AMD Ryzen A и Intel Core Ultra, а также на процессоре Qualcomm Snapdragon X2 Elite.

Новинки оснастили металлическими корпусами толщиной 1,59 см и массой 1,70, 1,74 кг и 1,40 кг соответственно, OLED-дисплеями с WUXGA с разрешением Full HD и 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, IPS-экраном с разрешением 2.5K или WUXGA OLED-панелью в конфигурациях на Snapdragon X2 Elite, до 32 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 70 Втч, двумя интерфейсами USB4, портами USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 (TMDS) и 3,5-мм аудиогнездом. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
