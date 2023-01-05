Ноутбук ASUS ProArt StudioBook 16 получил поддержку 3D без очков

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями ProArt StudioBook 16 и VivoBook Pro 16X, которые получили OLED-экраны с разрешением 3,2K, кадровой частотой 120 Гц, отображением 3D-изображения без очков и технологией отслеживания взгляда. ProArt StudioBook 16 получил чипы Intel вплоть до Core i9-13980HK, до 64 ГБ ОЗУ, графическими адаптерами RTX 40-й серии, трекпад с поддержкой стилуса, интерфейсами Thunderbolt 4 и версиями с сенсорным 2D-дисплеем OLED.

VivoBook Pro 16X оснастили процессорами вплоть до Intel Core i9-13980HK, видеокартами RTX 40-й серии, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 SODIMM и двумя твердотельными накопителями PCIe 4.0 ёмкостью 2 ТБ.