Ноутбук ASUS ProArt Studiobook Pro 16 получит чип Ryzen 9 5900HX

На сайте китайского Amazon обнаружилась страница еще не представленного официально ноутбука ASUS ProArt Studiobook Pro 16 (H5600QR), который предназначен для создателей контента. Новинка характеризуется производительным восьмиядерным чипом Ryzen 9 5900HX с тактовой частотой от 3,3 ГГц до 4,6 ГГц и кешем на 16 МБ, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3070 поколения Ampere, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840:2400 пикселей и соотношением сторон 16:10, NVMe-накопителем с интерфейсом PCIe 3.0 вместимостью 2 ТБ, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Windows 10 Home.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt Studiobook Pro 16
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