Ноутбук ASUS ROG Flow X13 получил поддержку внешних 3D-карт

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью ROG Flow X13, которая может похвастаться поддержкой внешних графических адаптеров GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6850M XT. Новинка также характеризуется 8-ядерным и 16-поточным чипом Ryzen 9 6900HS с тактовой частотой до 4,9 ГГц, 20 Мбайт кеш памяти L2+L3, TDP 35 Вт и встроенной графикой Radeon 680M, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти GDDR6, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 до 1 ТБ, одним интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort и зарядка), одним HDMI 2.0b, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, батареей на 62 Втч, адаптером питания на 100 Вт, массой 1,3 кг и габаритами 29,9:22,2:1,58 см.

Что до дисплея, пользователям предлагают две версии. С 13,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом палитры sRGB. Второй вариант отличается сенсорной панелью с разрешением 4K, частотой 60 Гц и 116% охватом цветовой гаммы sRGB.