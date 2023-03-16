Ноутбук ASUS ROG Iceblade 7 c двумя экранами появился в продаже

Компания ASUS дала старт китайским продажам геймерского ноутбука ROG Iceblade 7, который в других странах проходит под названием ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650. Новинка характеризуется 16-ядерным чипом AMD R9 7945HX, графическими адаптерами GeForce RTX 4080 Laptop или 4090 Laptop, 16-дюймовым дисплеем от BOE с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой от 60 до 240 Гц, временем отклика 3 мс, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью до 1100 кд/м2, дополнительным 14,1-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 3840:1100 пикселей и поддержкой стилуса, шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos, тремя микрофонами с системой шумоподавления, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и твердотельным накопителем интерфейсом PCIe 4.0 NVMe до 4 ТБ. Версия с RTX 4090 Laptop, 64 ГБ и 4 ТБ оценена в 8000 долларов, а с RTX 4080 Laptop, 32 ГБ и 1 ТБ – 4365 долларов.

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