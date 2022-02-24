Ноутбук ASUS ROG Magic 13 2022 появился в продаже

Компания ASUS выпустила в китайскую продажу ноутбук ROG Magic 13 2022, который получил новый чип AMD Ryzen R9 6900HS в базовой версии. Новинка также характеризуется графикой Radeon 680M, RTX 3050 или RTX 3050 Ti, двумя разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-C, одним USB-A, одним интерфейсом HDMI и док-портом ROG XG Mobile Graphics, толщиной 15,8 мм, массой 1,3 кг и 13.4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 120 Гц.

Версия с Ryzen R9 6900HS, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400 и твердотельным накопителем на 512 ГБ оценена в 1340 долларов, а с графикой RTX 3050 – 1500 долларов. Вариант с видеокартой RTX 3050 Ti и SSD на 1 ТБ обойдется в 1740 долларов.