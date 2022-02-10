Ноутбук ASUS ROG Magic 16 2022 появился в продаже

Компания ASUS дала старт китайским продажам геймерского ноутбука ROG Magic 16 2022, который оценен в 1570 долларов. Новинка оснащается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, 100% цветового пространства DCI-P3, яркостью 500 кд/м2, соотношение сторон 16:10 и поддержкой Dolby Vision, 14-ядерным чипом Intel Core i7-12700H, 16 ГБ ОЗУ DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 M.2 вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, 6 динамиками с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Windows 11, системой охлаждения Glacier 2.0 с шестью тепловыми трубками, двумя вентиляторами и четырьмя вентиляционными отверстиями, фирменной подсветкой Aura RGB, адаптером Wi-Fi 6E, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A и HDMI, слотом для карт памяти microSD, портом Thunderbolt 4, сетевым портом RJ45 и 3,5 мм гнездом для наушников.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Magic 16 2022
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