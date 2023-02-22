Ноутбук ASUS ROG Magic 16 2023 выпустили в Китае

Компания ASUS выпустила в Китае ноутбук ROG Magic 16 2023, который уже доступен для предзаказа в Китае по цене от 1595 долларов. Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5,4 ГГц и максимальной мощностью 115 Вт, графическим адаптером RTX 4060 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем Nebula с максимальной яркостью 500 кд/м2, разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветового пространства P3, системой охлаждения с тремя вентиляторами, семью тепловыми трубками и покрытой жидким металлом поверхностью чипа. Цена ноутбука составляет 1600 долларов.