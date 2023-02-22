Ноутбук ASUS ROG Magic 16 2023 выпустили в Китае

Компания ASUS выпустила в Китае ноутбук ROG Magic 16 2023, который уже доступен для предзаказа в Китае по цене от 1595 долларов. Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5,4 ГГц и максимальной мощностью 115 Вт, графическим адаптером RTX 4060 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем Nebula с максимальной яркостью 500 кд/м2, разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветового пространства P3, системой охлаждения с тремя вентиляторами, семью тепловыми трубками и покрытой жидким металлом поверхностью чипа. Цена ноутбука составляет 1600 долларов.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra показали на рендерах…
Сетевые инсайдеры поделились изображениями ноутбуков Samsung Galaxy Book3 Pro и Galaxy Book3 Pro 360, кот…
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro получил графику GeForce RTX 405…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad 5 Pro восьмого поколения, который получил…
Представлен обновленный ноутбук Lenovo Legion Pro 7…
Компания Lenovo представила обновленный ноутбук Legion Pro 7, который основан на 16-ядерном процессоре AM…
Lenovo YogaBook 9i с двумя экранами обойдется в $2100 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Book 9i, которая получила два …
Ноутбук Haier Boyue G43 получил китайский CPU Zhaoxin KX-600…
Компания Haier пополнила ассортимент ноутбуков моделью Boyue G43, которая получила китайский 16-нм 4-ядер…
Ноутбук Realme Book Prime оценен в 70 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам ноутбука Book Prime, который оценен в 70 тысяч рублей для …
Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aero Creator…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями Aero Creator, которые предназначе…
Новый MacBook Air получит большую диагональ…
На текущий момент у Apple уже есть достаточно добротная линейка ноутбуков, которая способна удовлетворить…
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor