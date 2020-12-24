Ноутбук ASUS ROG Phantom 13 получил 8-ядерным Ryzen 5800H

В сети обнаружились подробности об игровом ноутбуке ASUS ROG Phantom 13 с каталожным номером PV301HQ, который еще не был представлен официально. Новинка характеризуется 13,4-дюймовым дисплеем, восьмиядерным гибридным процессором AMD Ryzen 5800H с поддержкой многопоточности, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ. Ноутбук также может похвастаться компактностью и массой в 2,8 кг. Что до дискретного графического ускорителя, то он пока держится в секрете. Официальная презентация ноутбука ожидается в начале следующего месяца в рамках выставки CES 2021.

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