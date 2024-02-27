Ноутбук ASUS ROG Phantom 14 Air появился в продаже

Старшая модель отличается толщиной 14,9 мм и массой 1,85 кг, разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, процессором Intel Core Ultra 9 185H, дополнительными слотами для оперативной памяти (до 64 ГБ) и интерфейсами M.2 с возможностью формирования RAID 0. Меньшая версия оценена в 1500 долларов за конфигурацию с RTX 4050, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ SSD, а также 1750 долларов за RTX 4060, 32 ГБ «оперативки» и 1 ТБ SSD. Большая обойдется в 1875 долларов за версию с RTX 4050, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ, а также 2100 долларов тот же объем памяти и графику RTX 4060.