Ноутбук ASUS ROG Strix 18 G835 получит графику NVIDIA GeForce RTX 5090

Компания ASUS поделилась первыми подробностями о новых устройствах геймерского бренда ROG (Republic Of Gamers), которые будут представлены 6 января на выставке CES 2025. Итак, топовая конфигурация ноутбука ROG Strix 18 G835 получит 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 285HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090. Ноутбук планшет ASUS ROG Flow Z13 (2025) будет оснащаться 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и поддержкой функций искусственного интеллекта, а также видеокарту на архитектуре RDNA 3.5 с 40 исполнительными блоками. Это топовая модификация, но будут и более простые, а потому менее дорогие.