Ноутбук ASUS ROG Strix 9 Plus получил графику GeForce RTX 5070 Ti

Компания ASUS представила геймерский ноутбук ROG Strix 9 Plus, который основан на 24-ядерном чипе Intel Core Ultra 9-275HX с тактовой частотой от 2,7 ГГц до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с TGP 140 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с тремя кулерами, 18-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс (GtG), максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и контрастностью 1200:1, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, портом RJ45, интерфейсом HDMI 2.1, двумя разъёмами Thunderbolt 5, портом USB-A и 3,5-мм гнездом для наушников. ASUS ROG Strix 9 Plus оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2360 долларов.

Razer обновила ноутбук Blade 14…
Компания Razer официально обновила свой компактный игровой ноутбук Blade 14, сделав его тоньше и мощнее —…
Представлен ноутбук HP Omen MAX 2025 на ore Ultra 9-275HX…
Компания HP дала старт китайским продажам игрового ноутбука Omen MAX 2025, которая основана на 24-ядерн…
Lenovo IdeaPad Slim 3x на Snapdragon X оценен в 600 евро…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 3x, которая основана на 12-ядерном п…
MacBook Air скоро получит новый процессор…
Apple представила новую линейку MacBook Air с чипом M4 (в версиях 13 и 15 дюймов) в начале этого месяца, …
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook P1 на Ryzen 7 7735HS …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков ExpertBook P1 моделями PM1503CDA и P1403CDA, которые отлича…
Представлен ноутбук Razer Blade 14 на Ryzen AI 9 365…
Компания Razer объявила о выпуске нового ноутбука Blade 14, который основан на 10-ядерном 20-поточном про…
Представлен лимитированный ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo…
Компания MSI в партнерстве с OKADAYA, создающей лаковые изделия, представили специальное издание ноутбука…
Представлен ноутбук Lenovo Legion Y9000X с Core Ultra 9 275H…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion Y9000X, которая основана на 24-яде…
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor