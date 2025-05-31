Ноутбук ASUS ROG Strix 9 Plus получил графику GeForce RTX 5070 Ti

Компания ASUS представила геймерский ноутбук ROG Strix 9 Plus, который основан на 24-ядерном чипе Intel Core Ultra 9-275HX с тактовой частотой от 2,7 ГГц до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с TGP 140 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с тремя кулерами, 18-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс (GtG), максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и контрастностью 1200:1, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, портом RJ45, интерфейсом HDMI 2.1, двумя разъёмами Thunderbolt 5, портом USB-A и 3,5-мм гнездом для наушников. ASUS ROG Strix 9 Plus оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2360 долларов.