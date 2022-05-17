Ноутбук ASUS ROG Strix Flow X16 оценен в $1950

Компания ASUS представила мощный ноутбук ROG Strix Flow X16, одной из особенностей которого стал раскрывающийся на 360 градусов дисплей. Экран характеризуется 16-дюймовой сенсорной панелью с разрешением QHD, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 16:10, поддержкой электронного пера, подсветкой Mini LED с 512 зонами локального затемнения, сертификацией DisplayHDR 1000, яркостью 1100 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и временем отклика 3 мс.

Ноутбук также оснастили восьмиядерным чипом AMD Ryzen 9 6900HS с TDP 35 Вт в максимальной конфигурации, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, одним разъемом M.2 PCIe 4.0 для твердотельного накопителя NVMe вместимостью до 2 ТБ, видеокартой GeForce RTX 3070 Ti с TDP до 100 Вт, одним интерфейсом USB 4, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A, одним HDMI 2.0b, одним проприетарным разъёмом для внешней док-станции ROG XG Mobile, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 90 Втч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Цена на ноутбук стартует от 1950 долларов.

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