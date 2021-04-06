Ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит GPU Radeon RX 6800M

В базе данных CPU-Z появились сведения о геймерском мониторе ASUS ROG Strix G15, который еще не был представлен официально. Итак, лэптоп получит чип AMD Ryzen 9 5900HX и дискретную видеокарту Radeon RX 6800M с 12 ГБ видеопамяти. Ранее сообщалось, что AMD Radeon RX 6800M окажется флагманской моделью на архитектуре RDNA 2. Она характеризуется чипом Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами.

Напомним, что в начале года тайваньский производитель представил обновленные ноутбуки ASUS ROG Strix G15 на базе процессора Ryzen 9 5900HX и мобильных графических адаптеров GeForce RTX 30-й серии (GeForce RTX 3060 Laptop GPU и GeForce RTX 3070 Laptop GPU).