Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 SE оснащен процессором Intel Core i9-12950HX

Сегодня ASUS представила несколько новых продуктов, в том числе ROG Strix SCAR 17 SE, один из самых мощных и самых дорогих ноутбуков компании. Он построен на 16-ядерном процессоре Core i9-12950HX, самого мощного процессора из линейки Alder Lake-S.

Intel Core i9-12950HX имеет 8 высокопроизводительных ядер с частотой до 5 ГГц и 8 энергоэффективных ядер с частотой до 3,6 ГГц, а также 30 МБ кэш-памяти L3. На выбор пользователя два графических процессора: GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ. В обоих случаях емкость аккумулятора составила 90 Втч. Также есть два варианта экрана: Full HD с частотой кадров 360 Гц и охватом 100% цветового пространства sRGB или QHD с частотой кадров 240 Гц и охватом 100% цветового пространства DCI-P3.

В ноутбук можно установить до 64 ГБ памяти DDR5. Также есть два слота для дисков M.2, можно установить два SSD по 2 ТБ. Также есть адаптеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, видеовыход HDMI 2.1, сетевой порт RJ-45, USB-C с Thunderbolt 4, один USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4/Power Delivery) и два USB 3.2 Gen. 1 Тип А.

ROG Strix SCAR 17 SE будет доступен в Европе в третьем квартале 2022 года по цене от 3200 евро.