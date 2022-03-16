Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 15 получил графику NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями ROG Strix Scar 15 и Scar 17, которые отличаются лишь размерами экранов. Новинки оснастили 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением QHD, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой Dolby Vision HDR и Adaptive Sync, чипом Intel Core i9-12900H, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, RGB-подсветкой, возможность подзаряжать ноутбук через разъем USB-C, комплектной зарядкой на 280 Вт, адаптером беспроводной связи WiFi 6E, двумя интерфейсами USB Type-A USB3.2 Gen1, одним USB-C, одним USB-C с Thunderbolt 4, одним LAN и одним HDMI 2.1, а также предустановленной операционной системой Windows 11. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.