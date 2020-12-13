Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE засветился в сети

В сети появилась информация о топовом геймерском ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551Q), который будет построен на аппаратной платформе Intel Tiger Lake-H. Если верить источнику, аппарат получит четырехъядерный процессор Core i7-11370H с тактовой частотой от 3,3 до 4,8 ГГц. Четыре ядра выглядят несколько странно, ведь ранее слухи приписывали чипам Tiger Lake-H только восемь ядер. А если обратить внимание на линейку Comet Lake-H, то Core i9 оснащается восемью ядрами, а Core i7 – шестью. Также ноутбуку прочат производительную дискретную видеокарту, 48 ГБ оперативной памяти и блок питания мощностью 280 Вт. Официальный релиз устройства ожидается в начале года на выставке CES 2021.