Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE засветился в сети

В сети появилась информация о топовом геймерском ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551Q), который будет построен на аппаратной платформе Intel Tiger Lake-H. Если верить источнику, аппарат получит четырехъядерный процессор Core i7-11370H с тактовой частотой от 3,3 до 4,8 ГГц. Четыре ядра выглядят несколько странно, ведь ранее слухи приписывали чипам Tiger Lake-H только восемь ядер. А если обратить внимание на линейку Comet Lake-H, то Core i9 оснащается восемью ядрами, а Core i7 – шестью. Также ноутбуку прочат производительную дискретную видеокарту, 48 ГБ оперативной памяти и блок питания мощностью 280 Вт. Официальный релиз устройства ожидается в начале года на выставке CES 2021.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
Обзоры:
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Новости:
Samsung Galaxy Z Flip 3 получит батарею на 3900 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 3, выход которого о...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получил 165-Гц QHD-экран

Американская компания Eluktronics представила первые в мире ноутбуки, оснащенные IPS-дисплеями с разрешен...
Новый Chromebook Zork от Google

Google работает над выпуском бюджетного Chromebook с процессором AMD Ryzen, который был замечен в консоли...
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Bitspower представила моноблок для матер...
Bitspower представила моноблок для матерКомпания Bitspower представила моноблок для материнской платы MEG Z490 Ace. Моноблок обеспечивает жидкост...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показа...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показаПрофильное издание LetsGoDigital опубликовало рендеры на основе патента компании Xiaomi, который может вы...
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонк...
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонкВ России, на текущий момент, сложился интересный опыт по активному развитию сразу нескольких голосовых ас...
AMD не прекращает выпуск видеокарт серии...
AMD не прекращает выпуск видеокарт серииПару дней назад в сети появилась информация о том, что компания AMD уже прекратила производство видеокарт...
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с ...
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Наиболее частые вопросы к нашим обзорам робот-пылесосов касаются возможности управления голосом и наличия...
Sharkoon представила игровое кресло SKIL...
Sharkoon представила игровое кресло SKILИгровое кресло Sharkoon SKILLER SGS40 представлено в четырех версиях. С обивкой из синтетической кожи и в...
Появилось первое изображение видеокарты ...
Появилось первое изображение видеокарты В сети появилось первое фото новой видеокарты MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X. Изображение предоставил поль...
EK Water Blocks представит водоблоки для...
EK Water Blocks представит водоблоки дляВысокопроизводительные видеокарты и процессоры компании AMD официально представлены. Компания решила доба...
Питер Паркер будет выглядеть совсем инач...
Питер Паркер будет выглядеть совсем иначПитер Паркер подвергся серьезным изменениям в PlayStation 5. ...
Apple выпустила iOS 14.2...
Apple выпустила iOS 14.2Поклонники эмодзи, использующие iPhone, должны быть счастливы увидеть выпуск iOS 14.2. Последняя прошивка...
Представлен компактный флагман Sony Xper...
Представлен компактный флагман Sony XperКомпания Sony пополнила столь скудный на сегодня ассортимент компактных флагманов моделью Xperia 5 II, ко...
Samsung Galaxy Note21 все же увидит свет...
Samsung Galaxy Note21 все же увидит светУже много недель самые разные источники сообщают о том, что Samsung закроет серию топовых Galaxy Note, со...
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor