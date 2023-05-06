Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 2023 появился в продаже

Компания ASUS дала старт продажам ноутбука ROG Zephyrus G14 2023, представленного в начале года. Версия с 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 7735HS и видеокартой GeForce RTX 4050 оценена в 1430 долларов, с Ryzen 9 7940HS и GeForce RTX 4060 – 1600 долларов, а с Ryzen 9 7940HS и GeForce RTX 4070 – 1850 долларов.

Ноутбук также оснащается 14-дюймовым дисплеем Mini-LED с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой в 165 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, экраном IPS с такими же характеристиками и IPS с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц и 100% охватом sRGB, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-4800, слотом M.2 для накопителя PCIe 4.0 NVMe SSD на 1 ТБ, клавиатурой с подсветкой RGB, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, одним интерфейсом USB4 Type-C (DisplayPort 1.4 и передачей энергии), одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-C (с DisplayPort 1.4) и одним HDMI 2.1, 3,5-мм разъемом, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A и ИК-сенсором для распознавания лица.