Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 2023 появился в продаже

Компания ASUS дала старт продажам ноутбука ROG Zephyrus G14 2023, представленного в начале года. Версия с 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 7735HS и видеокартой GeForce RTX 4050 оценена в 1430 долларов, с Ryzen 9 7940HS и GeForce RTX 4060 – 1600 долларов, а с Ryzen 9 7940HS и GeForce RTX 4070 – 1850 долларов.

Ноутбук также оснащается 14-дюймовым дисплеем Mini-LED с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой в 165 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, экраном IPS с такими же характеристиками и IPS с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц и 100% охватом sRGB, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-4800, слотом M.2 для накопителя PCIe 4.0 NVMe SSD на 1 ТБ, клавиатурой с подсветкой RGB, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, одним интерфейсом USB4 Type-C (DisplayPort 1.4 и передачей энергии), одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-C (с DisplayPort 1.4) и одним HDMI 2.1, 3,5-мм разъемом, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A и ИК-сенсором для распознавания лица.

Lenovo Legion GeekPro G5000 получит GeForce RTX 4050 Laptop …
Недавно стало известно, что игровой ноутбук Lenovo Geek Pro G5000 получит дискретную видеокарту NVIDIA Ge…
Razer готовит к релизу ноутбук Blade 14 2023…
Характеристики, предоставленные инсайдером _rogame, указывают на то, что ноутбук Razer Blade 14 2023 буде…
Dell представила обновлённый XPS 15…
Сегодня компания Dell официально обновила свои рабочие ноутбуки, представив современную версию Dell XPS 1…
Samsung строит новый завод для производства OLED-дисплеев…
Одна из основных причин, почему Apple до сих пор не перешла на OLED-технологию для своей линейки MacBook …
Ноутбук Lenovo GeekPro G5000 получил GPU GeForce RTX 4060 La…
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью GeekPro G5000, которая станет самой до…
Ноутбук Hasee Ares Z8D6 с GeForce RTX 4060 Laptop оценен в $…
Сетевые источники сообщают о выходе очередного ноутбука на основе видеокарты серии GeForce RTX 40 Laptop.…
Представлен тонкий и легкий ноутбук LG gram SuperSlim…
Компания LG пополнила ассортимент тонких ноутбуков моделью LG gram SuperSlim, толщина которой составляет …
Ноутбук Honor MagicBook 14 GT появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам ноутбука Honor MagicBook 14 GT, одной из особенностей которо…
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor