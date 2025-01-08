Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 2025 получил GeForce RTX 5090

Компания ASUS объявила о выпуске игрового ноутбука ROG Zephyrus G16 2025 (GU605C), основой которого выступили чипы Intel вплоть до Core Ultra 9 285H. Новинку также оснастили дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до RTX 5090 Laptop, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 500 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision HDR, клавиатурой с подсветкой, батареей ёмкостью 90 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, одним интерфейсом Thunderbolt 4 и одним USB 3.2 Type-C (PowerDelivery и DisplayPort), портами USB-A и HDMI 2.1, гнездом для наушников и алюминиевым корпусом массой 2 кг и толщиной 17,5 мм. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.