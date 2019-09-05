Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX701 получил 300-герцовый экран

Компания ASUS показала в рамках выставки IFA 2019 новую версию ноутбука ROG Zephyrus S GX701, представленного в начале этого года. Главной особенностью новинки станет 300-герцовой дисплей со временем отклика в 3 мс. Судя по всему, здесь используется та же панель, что и у представленного вчера обновленного Acer Predator Triton 500. Ноутбук появится в продаже в октябре, но цена пока не сообщается. Напомним, что стандартный ROG Zephyrus S GX701 оценен в 2500 долларов. Впрочем, в следующем году ASUS собирается выпустить более бюджетные ноутбуки Strix с такими же экранами.