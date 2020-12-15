Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 получит графику GeForce RTX 3060

В каталогах некоторых европейских магазинов появились страницы с игровым ноутбуком ASUS TUF Gaming A17, который оснащается еще не представленными официально процессором AMD и видеокартой NVIDIA. Лэптоп с кодовым обозначением FA706QM характеризуется восьмиядерным чипом Ryzen 7 5800H с тактовой частотой от 3,0 ГГц до 4,3 ГГц, графическим адаптером GeForce RTX 3060 Mobile с 6 ГБ памяти GDDR6, 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ, адаптерами Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, одним портом USB 3.2 Type-C, тремя USB 3.2 Type-A, 3,5-мм разъемом, клавиатурой с подсветкой, корпусом с размерами 399:268:22,1–23,9 мм и массой 2,6 кг, а также предустановленной ОС Windows 10.